Przetwory owocowe - must have w domowej spiżarni

Każdy, kto lubi gotować, wie, że istnieją składniki, które warto mieć w swojej domowej spiżarni zawsze, ponieważ niewielkim nakładem sił możemy wyczarować z nich coś niezwykłego. Jednym z nich są właśnie przetwory owocowe!

Słodko-słone - przetwory owocowe

Przetwory owocowe to niezwykle uniwersalny dodatek, który sprawdzi się w przypadku wielu dań. Oczywiście pierwsze skojarzenie dotyczy wszelkiego typu przepisów na słodko - deserów bez pieczenia czy ciast. Co dokładnie możesz przyrządzić z ich udziałem? Chociażby modne ostatnimi czasy desery w słoiczkach! Spód z pokruszonych ciasteczek, masa z serka mascarpone i owocowy dodatek - szybki, pyszny i pięknie prezentujący się deser gotowy! Jeśli chodzi o ciasta, świetnym sposobem jest łączenie przetworów tego typu ze słodki masami. Kwaśne owoce wyśmienicie zbalansują słodycz masy, sprawiając, że deser będzie wywarzony i niemulący.

Wytrawne dania z owocowym dodatkiem

Jednak przetwory owocowe to nie tylko coś, co można wykorzystać do przepisów na dania na słodko. Mięsa z konfiturami, rolady faszerowane owocami - to nieoczywiste połączenia, które zaskoczą i zachwycą kubki smakowe każdego, kto lubi eksperymenty kulinarne. Tak więc możesz wybierać pośród przetworów ze znajomych owoców, jak jabłka, żurawina czy brzoskwinie, lub postawić na odważniejsze, egzotyczne owoce - mango liczi czy papaję. Puść wodze fantazji i daj się zaskoczyć!